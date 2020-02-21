Контрабандисты проложили через границу с Россией трубопровод

С территории РФ злоумышленники проложили трубопровод, через который перемещали сильнодействующие вещества и горюче-смазочные материалы.

Сильнодіючу речовину та паливо контрабандисти переправляли через трубопровід з Росії в Україну. Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

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території Росії на територію України зловмисники проклали трубопровід, за допомогою якого контрабандисти переправляли паливо і сильнодіючу речовину. Рідина зберігалась у пластиковому контейнері об’ємом 1000 літрів, закріпленим на "УАЗі".

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "контрабанда". Зловмисникам загрожує від трьох до семи років.