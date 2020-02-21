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      Контрабандисти проклали через кордон із Росією трубопровід

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      Проклали трубопровід, щоб переміщати заборонену речовину і паливо / sumy.gp.gov.ua

      Із території РФ зловмисники проклали трубопровід, через який переміщували сильнодіючі речовини та паливно-мастильні матеріали.

      Сильнодіючу речовину та паливо контрабандисти переправляли через трубопровід з Росії в Україну. Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

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       території Росії на територію України зловмисники проклали трубопровід, за допомогою якого контрабандисти переправляли паливо і сильнодіючу речовину. Рідина зберігалась у пластиковому контейнері об’ємом 1000 літрів, закріпленим на "УАЗі".

      Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "контрабанда". Зловмисникам загрожує від трьох до семи років.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Суми Контрабанда Кримінальні новини Кримінал
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