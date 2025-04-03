Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палисы.

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Как Палиса прокомментировал работу программы "18 – 24"

Палиса заявил, что как военный, он хотел бы "видеть лучшие показатели" реализации программы "18 – 24". В то же время он отметил, что это был тестовый режим и уже проведен "анализ уроков".

Я не совсем доволен уровнем коммуникации, которая сопровождала запуск программы. Считаю, что инициатива должна исходить непосредственно от каждой бригады, которая заинтересована в привлечении людей. Речь идет не о "затянуть" кого-то, а о честном предложении себя как варианта для службы,

– подчеркнул Палиса.

Он также отметил, что рекрутинг в армии – новая практика. По словам Палисы, он хотел бы, чтобы каждый командир стал своеобразным "хедхантером".

"Чтобы он (командир – 24 Канал) строил бренд своей бригады, рассказывал и показывал, почему именно они – лучшие. И чтобы через этот подход сами подразделения становились сильнее и качественнее", – объяснил заместитель руководителя ОП.

Напомним, что недавно Кабинет министров Украины расширил проект "Контракт 18 – 24". К нему привлекли Национальную гвардию и Государственную пограничную службу.