Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Что изменилось в проекте "Контракт 18 – 24"

В Минобороны заявили, что Кабмин упростил процедуры подписания контракта. Отмечается, что теперь украинцев ожидает меньше бюрократии и больше скорости – то есть контракт можно заключить без лишних барьеров.

Также был отдельно урегулирован порядок утверждения должностей для добровольцев в возрасте 18 – 24 лет:

в ВСУ – Генеральным штабом

в НГУ – Главным управлением Нацгвардии по согласованию с Генштабом

в ГПСУ – Администрацией пограничников также по согласованию с Генштабом

Стоит отметить, что проект "Контракт 18 – 24" гарантирует 1 000 000 гривен, из которых 200 тысяч добровольцы получают сразу, а остальные – в течение службы. Также ежемесячное обеспечение составляет до 120 тысяч гривен.

Создаем больше возможностей для тех, кто готов добровольно присоединиться к обороне Украины и строить свое будущее,

– отметили в Минобороны.

Проект также предусматривает:

"нулевую" ипотеку

бесплатное обучение и медобеспечение (включая зубное протезирование)

выезд за границу после года службы

освобождение от мобилизации на 12 месяцев после контракта.

Этот контракт заключается на 1 год и включает:

базовую общевойсковую подготовку

профессиональную специализацию

адаптацию в подразделении

К слову, ранее стало известно, что военнослужащие 18 – 24 лет, которые подписали контракты, смогут получать высшее образование, не прерывая службу. Министерство обороны разработало соответствующие изменения в Положение о прохождении военной службы.