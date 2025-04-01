Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
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Что изменилось в проекте "Контракт 18 – 24"
В Минобороны заявили, что Кабмин упростил процедуры подписания контракта. Отмечается, что теперь украинцев ожидает меньше бюрократии и больше скорости – то есть контракт можно заключить без лишних барьеров.
Также был отдельно урегулирован порядок утверждения должностей для добровольцев в возрасте 18 – 24 лет:
- в ВСУ – Генеральным штабом
- в НГУ – Главным управлением Нацгвардии по согласованию с Генштабом
- в ГПСУ – Администрацией пограничников также по согласованию с Генштабом
Стоит отметить, что проект "Контракт 18 – 24" гарантирует 1 000 000 гривен, из которых 200 тысяч добровольцы получают сразу, а остальные – в течение службы. Также ежемесячное обеспечение составляет до 120 тысяч гривен.
Создаем больше возможностей для тех, кто готов добровольно присоединиться к обороне Украины и строить свое будущее,
– отметили в Минобороны.
Проект также предусматривает:
- "нулевую" ипотеку
- бесплатное обучение и медобеспечение (включая зубное протезирование)
- выезд за границу после года службы
- освобождение от мобилизации на 12 месяцев после контракта.
Этот контракт заключается на 1 год и включает:
- базовую общевойсковую подготовку
- профессиональную специализацию
- адаптацию в подразделении
К слову, ранее стало известно, что военнослужащие 18 – 24 лет, которые подписали контракты, смогут получать высшее образование, не прерывая службу. Министерство обороны разработало соответствующие изменения в Положение о прохождении военной службы.