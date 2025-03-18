Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Рустема Умерова.

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Кабмин уже одобрил соответствующий проект

Чтобы контрактники и призывники в возрасте 18 – 24 лет смогли получать образование высшее образование, им нужно будет получить разрешение от командира соединения или высшего командования.

Решение об этом будет оформляться приказом по воинской части.

Это особенно важно для тех, кто подписывает контракт по проекту "Контракт 18 – 24". Такие военнослужащие получат возможность не только служить, но и учиться, развивать профессиональные навыки и готовиться к будущей карьере – как в армии, так и в гражданской жизни,

– сообщил Рустем Умеров.

Соответствующий проект от Министерства обороны уже получил одобрение от Кабмина. Вскоре документ передадут на подпись президенту.