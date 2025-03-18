Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення міністра оборони України Рустема Умєрова.

Дивіться також Контракт 18 – 24: як кандидатам отримати направлення та пройти ВЛК

Кабмін уже схвалив відповідний проєкт

Щоб контрактники та призовники у віці 18 – 24 років змогли здобувати освіту вищу освіту, їм потрібно буде отримати дозвіл від командира з'єднання або вищого командування.

Рішення про це буде оформлюватися наказом по військовій частині.

Це особливо важливо для тих, хто підписує контракт за проєктом "Контракт 18 – 24". Такі військовослужбовці отримають можливість не лише служити, а й навчатися, розвивати професійні навички та готуватися до майбутньої кар'єри – як у війську, так і в цивільному житті,

– повідомив Рустем Умєров.

Відповідний проєкт від Міністерства оборони уже отримав схвалення від Кабміну. Невдовзі документ передадуть на підпис президенту.