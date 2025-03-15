Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. Там розповіли деталі процедури медичного огляду для молоді, яка прагне вступити до лав Сил оборони.

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Як пройти ВЛК добровольцям

Згідно з оприлюдненою інформацією, охочі можуть отримати направлення в електронній формі через реєстр "Оберіг" або у паперовій. У першому варіанті кандидат має особисто подати запит через мобільний застосунок Резерв+. Формуючи запит, кандидат може обрати бажане місце проходження медичного огляду.

Наприклад, за місцем розташування обраної військової частини, центру рекрутингу, або за місцем свого перебування на військовому обліку. У реєстрі Оберіг, за умови відповідності кандидата віковому критерію, автоматично формується електронне направлення, яке надсилається йому у застосунок Резерв+.

Направлення у паперовій формі може видати командир військової частини або начальник центру рекрутингу ЗСУ, де кандидат проходить співбесіду, відразу після її завершення. У документі вказують назву найближчої ВЛК, яка буде проводити огляд від відповідної військової частини, та дату медичного огляду.

Зверніть увагу! У "Контракті 18 – 24" передбачено фінансовий пакет у розмірі 1 мільйона гривень лише за підписання контракту. 200 тисяч гривень молоді захисники отримують одразу після підписання контракту, а ще 800 тисяч – двома частинами на час дії контракту.

Як відбувається проходження огляду

Особа, яка контролює проходження оглядів, має спільно з керівництвом закладу охорони здоров’я, на базі якого знаходиться визначена ВЛК, переконатись у наявності резервних часових проміжків у черзі на проходження медичного огляду та забезпечити, щоб їх першочергово надавали кандидатам.

Також, за даними Міністерства оборони України, під час проходження медичних оглядів рекомендовано забезпечити присутність представників відповідної військової частини або ТЦК та СП, аби вони могли проконтролювати цей процес та допомогти кандидатам.

Окрім проходження медичного огляду ВЛК, кандидати повинні отримати довідку про проходження психіатричного огляду, зокрема на предмет вживання психоактивних речовин. Для цього їх спрямовують до визначених закладів охорони здоров’я у найкоротший термін для отримання потрібної довідки.

Нагадаємо, наразі мобілізувати до 25 років можуть тільки у випадку, якщо юнак пройшов строкову службу у мирний час, закінчив вищий військовий навчальний заклад, закінчив військову кафедру.