Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Там рассказали детали процедуры медицинского осмотра для молодежи, которая стремится вступить в ряды Сил обороны.

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Как пройти ВВК добровольцам

Согласно обнародованной информации, желающие могут получить направление в электронной форме через реестр "Оберіг" или в бумажной. В первом варианте кандидат должен лично подать запрос через мобильное приложение Резерв+. Формируя запрос, кандидат может выбрать желаемое место прохождения медицинского осмотра.

Например, по месту расположения выбранной воинской части, центра рекрутинга, или по месту своего пребывания на воинском учете. В реестре Оберіг, при условии соответствия кандидата возрастному критерию, автоматически формируется электронное направление, которое направляется ему в приложение Резерв+.

Направление в бумажной форме может выдать командир воинской части или начальник центра рекрутинга ВСУ, где кандидат проходит собеседование, сразу после его завершения. В документе указывают название ближайшей ВВК, которая будет проводить осмотр от соответствующей воинской части, и дату медицинского осмотра.

Обратите внимание! В "Контракте 18 – 24" предусмотрен финансовый пакет в размере 1 миллиона гривен только за подписание контракта. 200 тысяч гривен молодые защитники получают сразу после подписания контракта, а еще 800 тысяч – двумя частями на время действия контракта.

Как происходит прохождение осмотра

Лицо, которая контролирует прохождение осмотров, имеет совместно с руководством учреждения здравоохранения, на базе которого находится определенная ВВК, убедиться в наличии резервных временных промежутков в очереди на прохождение медицинского осмотра и обеспечить, чтобы их в первую очередь предоставляли кандидатам.

Также, по данным Министерства обороны Украины, во время прохождения медицинских осмотров рекомендуется обеспечить присутствие представителей соответствующей воинской части или ТЦК и СП, чтобы они могли проконтролировать этот процесс и помочь кандидатам.

Кроме прохождения медицинского осмотра ВЛК, кандидаты должны получить справку о прохождении психиатрического осмотра, в частности на предмет употребления психоактивных веществ. Для этого их направляют в определенные учреждения здравоохранения в кратчайшие сроки для получения нужной справки.

Напомним, сейчас мобилизовать до 25 лет могут только в случае, если юноша прошел срочную службу в мирное время, закончил высшее военное учебное заведение, закончил военную кафедру.