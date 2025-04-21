Об этом рассказал Евгений Солонина из 1 Центра информационно-коммуникационной поддержки Сухопутных войск в комментарии для 24 Канала.

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Эта инициатива позволяет молодежи в возрасте от 18 до 24 лет проходить службу по упрощенной процедуре: один год контракта, достойные выплаты, льготы, и – самое главное – качественное боевое обучение с опытными инструкторами.

"Мама, тату, привет, я в армии!" – эти слова 21-летний рекрут с позывным "Хантер" сказал уже после того, как подписал контракт и прибыл в учебный центр 72 ОМБр.

Я сам с Сумщины. Это моя третья попытка попасть в армию. В 2022-м был в ДФТГ. Впоследствии, уже будучи студентом, хотел попасть в боевое подразделение Госпогранслужбы,

– рассказывает он.

Рекрут с позывным "Хантер"/ Фото: 1 Центр информационно-коммуникационной поддержки Сухопутных войск

Вместе с собратьями "Хантер" отрабатывает навыки стрельбы из противотанкового вооружения. Они работают с макетами гранатометов, а на экране – имитация вражеских танков. Все максимально приближено к боевым условиям.

Я – стрелок, но гранатомет освою, как и гранатометчик, дальнобойную винтовку – как стрелок-снайпер, такмед – как стрелок-санитар. Потому что от этого зависит жизнь: и моя, и всех моих собратьев,

– отмечает рекрут.

24-летний Иван, ранее работавший в ресторанном бизнесе, сейчас осваивает навыки снайпера.

На "гражданке" много слухов ходит об армии, им не стоит верить. Вот я, например, ожидал, что почти весь "экип" придется покупать самому, за счет выплат по контракту. А здесь в бригаде все супер и с формой и с другим обеспечением, и с питанием, и с обучением,

– делится Иван.

Новобранцы на контракт 18-24 /Фото: 1 Центр информационно-коммуникационной поддержки Сухопутных войск

В учебном центре есть и совсем юные рекруты. 19-летний Валентин мечтал о службе еще со школьных лет. Теперь он осваивает РПГ и готовится к боевым задачам.

Когда началась "полномасштабка", я был несовершеннолетний: старшеклассник не может пойти на контракт, как бы того не хотел. Решил для себя: пойду в армию, когда исполнится 19. Особые условия службы для молодежи, четкий срок контракта – это весомая причина, но не главная,

– делится рекрут.

Одно из важнейших учений – разведка. На полигоне инструктор "Шаман" симулирует засаду, а курсанты должны его обнаружить до того, как он "уничтожит" их группу.

Инструктор "Шаман"/ Фото: 1 Центр информационно-коммуникационной поддержки Сухопутных войск

По словам младшего лейтенанта Дмитрия, заместителя командира учебного батальона, именно такие молодые ребята формируют ядро будущего украинской армии.

Проект "Контракт 18-24" предусматривает фиксированный срок службы – один год, после чего – годовое освобождение от мобилизации, выплаты до 2 миллионов гривен, льготы и медицинское обеспечение.