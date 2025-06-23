Большинство добровольцев 18 – 24 лет присоединяются к бригадам, не занимаясь спортом ранее, но они имеют сознательное желание защищать свою страну. Об этом 24 Каналу рассказал начфиз 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Алексей Марченко.

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"В нашей бригаде есть специальные методы постепенного и медленного прогресса. Если на первую неделю они просто будто "умирают", не могут пробежать 3 километра, то я использую специальные упражнения, в частности, дыхательные, чтобы через неделю они все добегали и кайфовали от этого", – сказал он.

Подготовка бойцов

Алексей Марченко отметил, что для мобилизованных, например, в возрасте 50+, также есть специальные подходы. Сначала они приходят физические тесты, что определить, кто что может делать. Постепенно всех обучают, чтобы они могли выполнить боевую задачу в составе отделения. Основной задачей инструкторов является укрепление воинов, которые присоединились к бригаде.

Чтобы сейчас пехотинцу добраться до точки, где он будет выполнять свой приказ, иногда приходится проходить 10 – 15 километров пешком. Без выносливости, физической подготовки никак. Это первая моя задача. Потом уже можно говорить о включении рукопашной подготовки,

– объяснил начфиз.

По его словам, они проводят базовую общую военную подготовку у себя на базе. Там работает мощная команда инструкторов. Каждый из них – специалист своего дела, бывший пехотинец, который прошел войну. Обычно это раненые бойцы после реабилитации.

Бойцов учат тактической медицине, огневой подготовке, противодействию дронам, маскировку и так далее. В общем всему, что сейчас нужно на поле боя.