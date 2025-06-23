Більшість добровольців 18 – 24 років долучаються до бригад, не займаючись спортом раніше, але вони мають свідоме бажання захищати свою країну. Про це 24 Каналу розповів начфіз 28-мої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Олексій Марченко.

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"У нашій бригаді є спеціальні методи поступового та повільного прогресу. Якщо на перший тиждень вони просто ніби "помирають", не можуть пробігти 3 кілометри, то я використовую спеціальні вправи, зокрема, дихальні, щоб через тиждень вони усі добігали і кайфували від цього", – сказав він.

Підготовка бійців

Олексій Марченко зазначив, що для мобілізованих, наприклад, віком 50+, також є спеціальні підходи. Спочатку вони приходять фізичні тести, що визначити, хто що може робити. Поступово усіх навчають, щоб вони могли виконати бойове завдання у складі відділення. Основним завданням інструкторів є зміцнення воїнів, які долучилися до бригади.

Щоб зараз піхотинцю дістатися до точки, де він буде виконувати свій наказ, інколи доводиться проходити 10 – 15 кілометрів пішки. Без витривалості, фізичної підготовки ніяк. Це перше моє завдання. Потім вже можна говорити про включення рукопашної підготовки,

– пояснив начфіз.

За його словами, вони проводять базову загальну військову підготовку у себе на базі. Там працює потужна команда інструкторів. Кожен з них – спеціаліст своєї справи, колишній піхотинець, який пройшов війну. Зазвичай це поранені бійці після реабілітації.

Бійців вчать тактичній медицині, вогневій підготовці, протидії дронам, маскуванню і так далі. Загалом усьому, що зараз потрібно на полі бою.