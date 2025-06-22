Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Що відомо про мобілізацію чоловіків віком 50+ років

Якщо в чоловіка віком 50 – 60 років немає відстрочки, броні чи статусу непридатного за станом здоров'я, він є військовозобов'язаним, а отже підлягає мобілізації. Громадяни цього віку мають ті ж права та обов'язки, що й молодші чоловіки.

Мобілізаційний вік в України – від 25 до 60 років, тому всі військовозобов'язані цього віку повинні оновлювати дані в ТЦК і мати при собі документи. Чоловіки від 50 до 60 років так само не можуть виїжджати за межі країни. Поїхати з України мають право батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, люди з інвалідністю тощо.

Звичайно, чоловіки від 50 років і старші мобілізуються за дещо "м'якішими" правилами. Територіальні центри комплектування можуть призначати чоловіків старшого віку на службу в логістиці, вони також можуть бути водіями, тиловими спеціалістами, піхотою, але в штурмовики таких громадян частіше за все не мобілізують. Однак Закон визначає, що мобілізація військовозобов'язаного старшого за 50 років не буде порушенням закону.

Окрім визначених категорій громадян, яких не можна мобілізувати (люди з інвалідністю, студенти, чоловіки з відстрочкою, багатодітні батьки та інші), спірним є питання мобілізації чоловіків 50 – 60 років з кількома діагностованими серйозними хворобами.

Люди, які мали в анамнезі багато хвороб, ймовірно, не зможе повноцінно виконувати завдання. Тому ТЦК і СП можуть не проводити мобілізацію такого громадянина. Але якщо у висновку ВЛК наявні лише одна чи дві категорії "Б", людину можуть мобілізувати на ті посади, які для неї підходять.

Зауважимо, Категорія "Б" у військово-лікарській комісії вказує на придатність людини до військової служби, але з певними обмеженнями, наприклад через тимчасові проблеми зі здоров'ям. Таких позначок може бути декілька. Якщо їх більше три й більше – людину швидше за все не мобілізують.