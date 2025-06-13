В Україні чоловіки у віці від 16 до 25 років є призовниками, тобто їх призивають на строкову військову службу. Після досягнення 25-річного чоловіки стають військовозобов'язаними. Їх призивають під час мобілізації при дії особливого періоду та воєнного стану, передає 24 Канал із посиланням на "Бачинський і партнери".

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Коли можуть мобілізувати до 25 років

Під час дії воєнного стану в Україні призов на строкову військову службу не здійснюється. Отже, призовники мобілізації не підлягають.

Під час воєнного стану призов за мобілізацією здійснюється лише військовозобов'язаних, тобто 25-річних і старше.

Водночас в Україні військовозобов'язаними є не лише чоловіки, які досягли 25-річного віку. Ними є й 18 – 25-річні чоловіки, що закінчили військову кафедру та отримали відповідне звання. Їх теж можуть мобілізувати.

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