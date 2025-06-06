Нещодавно Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про можливість служби за контрактом для громадян віком від 60 років. В ефірі Еспресо нардеп та член Комітету з нацбезпеки Федір Веніславський уточнив, що чоловіки за 60 років не зможуть масово укладати контракти, передає 24 Канал.

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Особливості залучення чоловіків за 60 років до війська

Нардеп пояснив, що до другого читання у законопроєкт будуть додані правки, які виключатимуть "масового вступу на службу колишніх полковників і підполковників після 60 років із метою укладання контракту, отримання грошових виплат та подальшого перерахунку пенсії з метою поліпшення матеріального становища".

Контракти для чоловіків за 60 років будуть доступні лише для обмеженого кола осіб. Йдеться передусім про унікальних фахівців, яких справді потребує сектор безпеки й оборони.

Веніславський уточнив, що рішення про підписання контракту з чоловіками старшими за 60 ухвалюватиметься виключно на розсуд військового керівництва і лише на найвищому рівні, щоб запобігти можливим зловживанням.