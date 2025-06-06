Недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о возможности службы по контракту для граждан в возрасте от 60 лет. В эфире Еспресо нардеп и член Комитета по нацбезопасности Федор Вениславский уточнил, что мужчины за 60 лет не смогут массово заключать контракты, передает 24 Канал.

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Особенности привлечения мужчин за 60 лет в армию

Нардеп объяснил, что ко второму чтению в законопроект будут добавлены правки, которые будут исключать "массового поступления на службу бывших полковников и подполковников после 60 лет с целью заключения контракта, получения денежных выплат и дальнейшего перерасчета пенсии с целью улучшения материального положения".

Контракты для мужчин за 60 лет будут доступны только для ограниченного круга лиц. Речь идет прежде всего об уникальных специалистах, в которых действительно нуждается сектор безопасности и обороны.

Вениславский уточнил, что решение о подписании контракта с мужчинами старше 60 будет приниматься исключительно на усмотрение военного руководства и только на самом высоком уровне, чтобы предотвратить возможные злоупотребления.