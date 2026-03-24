От собеседования до приказа: как гарантированно попасть на службу в выбранную воинскую часть

Стать на защиту государства украинцы могут путем мобилизации, действие которой продлено как минимум до мая 2026 года, или выбрав контрактную службу. Преимуществом последнего варианта является возможность самостоятельно выбрать подразделение.

Впрочем, для этого следует действовать по соответствующему алгоритму, а также понадобится рекомендательное письмо. Подробно об этом рассказали в Минобороны Украины.

Как попасть на службу в выбранную воинскую часть?

Чтобы начать путь к контрактной службе в ВСУ, сначала стоит выбрать конкретную вакансию и воинскую часть. Сделать это можно несколькими способами:

через рекрутинговые центры различных родов войск (Сухопутные войска, ДШВ, ВМС, Силы ТрО, ССО, СБпС);

официальные сайты и соцсети корпусов и бригад;

приложение "Резерв+";

сервисы в "Дії" (в частности "Линия дронов" для операторов БпЛА и роботизированных систем);

центры при ЦПАУ;

сайты по трудоустройству, сотрудничающих с Минобороны (LobbyX, Work.ua и Robota.ua).

Перед подачей стоит подготовить резюме с информацией об образовании, опыт и навыки, а также определиться с желаемым направлением службы.

После выбора вакансии начинается взаимодействие с воинской частью. Оно обычно включает собеседование, проверку физической подготовки и психологическое тестирование.

По его результатам кандидат получает рекомендательное письмо ("отношение") от части. В нем отмечается, входит ли подразделение в перечень приоритетного комплектования.

Если да – документ является обязательным к учету, если нет – его должны дополнительно согласовать с высшим командованием.

Алгоритм, как стать на службу в желаемое подразделение: смотрите объяснение от Минобороны

Далее нужно обратиться в центр рекрутинга ВСУ или ТЦК и СП с этим письмом и пакетом документов: паспортом, идентификационным кодом, документами об образовании, автобиографией, военным билетом, фото, справками о несудимости и составе семьи.

Там уточняют учетные данные и формируют личное дело. После этого кандидат проходит военно-врачебную комиссию и профессионально-психологический отбор (направление на ВВК можно получить и через "Резерв+" без посещения ТЦК).

Если выбранная должность не подходит, могут предложить другие варианты в пределах той же части. Следующий этап – получения направления и подписания контракта непосредственно в воинской части.

Контракт заключает командир, после чего издается приказ о зачислении. Если кандидат не имеет военного опыта за последние 10 лет или не соответствует профильной специальности, его направляют на базовую подготовку продолжительностью 51 день, после чего – к месту службы.

Важно! Контракты обычно заключаются на срок от 1 до 5 лет (для пилотов – до 10), однако в период военного положения они продолжаются автоматически до его завершения.

В то же время существует отдельный "Контракт 18 – 24" с четко определенным сроком службы – 1 или 2 года. Также краткосрочные контракты (на 1 год) доступны для медиков, психологов и лиц в возрасте от 60 лет.

Для молодежи до 25 лет действует специальное предложение с фиксированным сроком службы и единовременной выплатой до 1 миллиона гривен. Подать заявку можно через рекрутинговые центры, официальный сайт, приложение "Резерв+" или непосредственно в военных подразделениях.

