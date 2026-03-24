Впрочем, для этого следует действовать по соответствующему алгоритму, а также понадобится рекомендательное письмо. Подробно об этом рассказали в Минобороны Украины.

Как попасть на службу в выбранную воинскую часть?

Чтобы начать путь к контрактной службе в ВСУ, сначала стоит выбрать конкретную вакансию и воинскую часть. Сделать это можно несколькими способами:

через рекрутинговые центры различных родов войск (Сухопутные войска, ДШВ, ВМС, Силы ТрО, ССО, СБпС);

официальные сайты и соцсети корпусов и бригад;

приложение "Резерв+";

сервисы в "Дії" (в частности "Линия дронов" для операторов БпЛА и роботизированных систем);

центры при ЦПАУ;

сайты по трудоустройству, сотрудничающих с Минобороны (LobbyX, Work.ua и Robota.ua).

Перед подачей стоит подготовить резюме с информацией об образовании, опыт и навыки, а также определиться с желаемым направлением службы.

После выбора вакансии начинается взаимодействие с воинской частью. Оно обычно включает собеседование, проверку физической подготовки и психологическое тестирование.

По его результатам кандидат получает рекомендательное письмо ("отношение") от части. В нем отмечается, входит ли подразделение в перечень приоритетного комплектования.

Если да – документ является обязательным к учету, если нет – его должны дополнительно согласовать с высшим командованием.

Алгоритм, как стать на службу в желаемое подразделение: смотрите объяснение от Минобороны

Далее нужно обратиться в центр рекрутинга ВСУ или ТЦК и СП с этим письмом и пакетом документов: паспортом, идентификационным кодом, документами об образовании, автобиографией, военным билетом, фото, справками о несудимости и составе семьи.

Там уточняют учетные данные и формируют личное дело. После этого кандидат проходит военно-врачебную комиссию и профессионально-психологический отбор (направление на ВВК можно получить и через "Резерв+" без посещения ТЦК).

Если выбранная должность не подходит, могут предложить другие варианты в пределах той же части. Следующий этап – получения направления и подписания контракта непосредственно в воинской части.

Контракт заключает командир, после чего издается приказ о зачислении. Если кандидат не имеет военного опыта за последние 10 лет или не соответствует профильной специальности, его направляют на базовую подготовку продолжительностью 51 день, после чего – к месту службы.

Важно! Контракты обычно заключаются на срок от 1 до 5 лет (для пилотов – до 10), однако в период военного положения они продолжаются автоматически до его завершения.

В то же время существует отдельный "Контракт 18 – 24" с четко определенным сроком службы – 1 или 2 года. Также краткосрочные контракты (на 1 год) доступны для медиков, психологов и лиц в возрасте от 60 лет.

Для молодежи до 25 лет действует специальное предложение с фиксированным сроком службы и единовременной выплатой до 1 миллиона гривен. Подать заявку можно через рекрутинговые центры, официальный сайт, приложение "Резерв+" или непосредственно в военных подразделениях.

