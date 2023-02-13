Оптимальный вариант – выход на Азовское побережье. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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Какие варранты для ВСУ
Если бы уже сейчас у нас была техника, которую нам обещают в марте, можно было бы выходить из-под Угледара на плечах отступающих российских войск, идти в Волноваху, а дальше двигаться на Тельманово, а затем – на Новоазовск или сразу на Мариуполь, в зависимости от задач.
Выход на Азовское побережье – в этом интрига перед российским командованием. Как это сделать? Есть десяток вариантов, на 100% гарантирующих успех украинским войскам.
Мы будем заходить в Крым. Хоть из-под Херсона или Новой Каховки на Армянск, из-под Орехового через Токмак на Мелитополь, из Гуляйполя через Черниговку на Бердянск, из-под Угледара на Волноваху и Мариуполь. И даже выход из Сватового на Луганск может быть продолжен на Сорокино и Таганрог,
– объяснил военный эксперт.
Возможен выход в любую точку Азовского побережья. Основная задача – перерезать сухопутный коридор. "Интригу мы оставим на усмотрение нашего Главкома", – подытожил Свитан.
Где россияне будут пытаться атаковать
- К годовщине полномасштабного вторжения остается высоким риск продвижения врага на трех направлениях. Речь идет о начале наступательных действий с временно оккупированных территорий. Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, кое-где россияне будут создавать иллюзию активизации войска.
- По словам обозревателя, о наступательных возможностях врага следует говорить в контексте Бахмутского, Авдеевского и Угледарского направлений. Они приоритетны для российских оккупантов, там накоплен немалый ресурс. По мнению Коваленко, исключением является район Угледара. Из-за желания быстро захватить территорию враг практически нивелировал все те силы, которые имел там, поэтому можно говорить о временной паузе на этом направлении.
- Ближе к 24 февраля, говорит обозреватель, россияне активизируют свои действия в Запорожской области – будет имитация активизации сил в направлении Орехового и Гуляйполя. Что касается Донецкой области – под угрозой Бахмут, Авдеевка, Угледар. В Луганской области наиболее опасными локациями являются Сватово и Кременная.