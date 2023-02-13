Оптимальний варіант – вихід на Азовське узбережжя. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
До теми Можливо, ми їх уже освоїли, – військовий експерт припустив, коли Україна отримає літаки F-16
Які варанти для ЗСУ
Якби вже зараз у нас була техніка, яку нам обіцяють у березні, можна було б виходити з-під Вугледару на плечах російських військ, які відступають, прямувати Волноваху, а далі рухатися на Тельманове, а потім – на Новоазовськ чи одразу на Маріуполь, залежно від завдань
Вихід на Азовське побережжя – у цьому інтрига перед російським командуванням. Як це зробити? Є десяток варіантів, які на 100% гарантують успіх українських військ.
Ми будемо заходити в Крим. Хоч з-під Херсона чи Нової Каховки на Армянськ, з-під Оріхового через Токмак на Мелітополь і з Гуляйполя через Чернігівку на Бердянськ, з-під Вугледара на Волноваху на Маріуполь. І навіть вихід зі Сватового на Луганськ може бути продовжений на Сорокине й Таганрог,
– пояснив військовий експерт.
Так, можливий вихід у будь-яку точку Азовського побережжя. Основне завдання – перерізати сухопутний коридор. "Інтригу ми залишимо на розсуд нашого Главкому", – підсумував Світан.
Де росіяни намагатимуться атакувати
- До річниці повномасштабного вторгнення залишається високим ризик просування ворога на трьох напрямках. Мовиться про початок наступальних дій з тимчасово окупованих територій. Як зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, подекуди росіяни будуть створювати ілюзію активізації війська.
- За словами оглядача, про наступальні можливості ворога варто говорити в контексті Бахмутського, Авдіївського та Вугледарського напрямків. Вони є пріоритетними для російських окупантів, там накопичений чималий ресурс. На думку Коваленка, винятком є район Вугледару. Через бажання швидко захопити територію ворог практично нівелював усі ті сили, які мав там, тож наразі можна говорити про тимчасову паузу на цьому напрямку.
- Ближче до 24 лютого, каже оглядач, росіян активізують свої дії у Запорізькій області – буде імітація активізації сил в напрямку Оріхового та Гуляйполя. Що ж до Донецької області – під загрозою Бахмут, Авдіївка, Вугледар. У Луганській області найнебезпечнішими локаціями є Сватове та Кремінна.