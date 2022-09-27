Об этом рассказала корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко. Она говорит, что село обстреливали, потому что для военных оно имеет большое значение – потому что Дементиевка расположена на повышении, оттуда легче контролировать другие участки.

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Украинские воины рассказали о кровавых боях за Дементиевку

Журналистка признается, что наши военные стояли там до смерти. Сейчас началась работа по эвакуации их тел. И просят работать там именно нацгвардейцы и другие военные, которые и защищали эту местность. Они хотят вернуть своих побратимов домой, – отметила Черненко.

Там часто обстреливали позиции наших военных. Еще раньше оттуда вывезли много раненых военных. Защитники говорят, что некоторые из наших бойцов там попали в плен.

Один боец напоминает, что плотность обстрела была с перерывом максимум в 20 минут.

Обстреливали враги каждый день, но по определенному графику начиналось с 6:30, сначала была ствольная артиллерия, а потом уже были прицельные обстрелы из СПГ. Огневых средств у россиян было множество, сюда все прилетало, что можно, били даже из танков,

– признается военный "Кум".

Из Дементиевки уже эвакуировали более 20 тел военнослужащих. По подсчетам, там могут быть еще около 10 человек.



Военные эвакуируют тела погибших воинов из Дементиевки / Фото Анны Черненко

Журналистка подытожила, что защита Дементиевки обошлась дорого, но врагу ее не отдали, и дальше освободили весь Дергачевский район до самой границы. "Спасибо всем военным, которые положили свое здоровье и жизнь за эту территорию", – добавила она.

В целом Дементиевка – это маленькое село, там было около 40 – 50 домов, но сейчас ни одного уцелевшего. По ее словам, там почти нет людей, журналистка никого не встретила. Кроме того, эта территория сильно заминирована.

Как выглядит Дементиевка сейчас / Фото Анны Черненко, 24 канал



Напомним, что Дементиевку удалось освободить в результате наступления украинских войск еще 18 мая. Уже в сентябре ВСУ освободили крупные города в области – Балаклею и Купянск.

В целом Вооруженные Силы Украины освободили от российских войск уже 3 800 квадратных километров Харьковской области. Количество деоккупированных городов и сел достигло 300. Приблизительно 150 тысяч украинцев стали свободными от оккупации.

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