Про це розповіла кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко. Вона каже, що село обстрілювали, бо для військових воно має велике значення – через те, що Дементіївка розташована на підвищенні, звідти легше контролювати інші ділянки.

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Українські воїни розповіли про криваві бої за Дементіївку

Журналістка зізнається, що наші військові стояли там на смерть. Зараз почалася робота з евакуації їхніх тіл. І просять працювати там саме ті нацгвардійці та інші військові, які і захищали цю місцевість. Вони хочуть повернути своїх побратимів додому, – зауважила Черненко.

Там часто обстрілювали позиції наших військових. Ще раніше звідти вивезли багато поранених військових. Захисники кажуть, що дехто з наших бійців там потрапив в полон.

Один боєць пригадує, що щільність обстрілу була з перервою максимум у 20 хвилин.

Обстрілювали вороги щодня, але за певним графіком – починалося з 6:30, спочатку була ствольна артилерія, а потім вже були прицільні обстріли з СПГ. Вогневих засобів у росіян було безліч, сюди все прилітало, що можна, били навіть з танків,

– зізнається військовий "Кум".

З Дементіївки вже евакуювали понад 20 тіл військовослужбовців. За підрахунками, там може бути ще близько 10 осіб.



Військові евакуйовують тіла загиблих воїнів з Дементіївки / Фото Анни Черненко

Журналістка підсумувала, що захист Дементіївки обійшовся дорого, але ворогу її не віддали, і далі звільнили всю Дергачівщину до самого кордону. "Дякуємо всім військовим, які поклали своє здоров'я і життя за цю територію", – додала вона.

Загалом Дементіївка – це маленьке село, там було близько 40 – 50 будинків, але зараз жодного вцілілого. За її словами, там майже немає людей, журналістка не зустріла нікого. Крім того, ця територію сильно замінована.

Як виглядає Дементіївка зараз / Фото Анни Черненко, 24 канал



Нагадаємо, що Дементіївку вдалося звільнити за результатами наступу українських військ ще 18 травня. Вже у вересня ЗСУ звільнили великі міста в області – Балаклію та Куп'янськ.

Загалом Збройні Сили України звільнили від російських військ вже 3 800 квадратних кілометрів Харківщини. Кількість деокупованих міст і сіл сягнула 300. Приблизно 150 тисяч українців стали вільними від окупації.

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