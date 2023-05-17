Прежде всего, речь идет о привлечении воздушно-десантных войск, чтобы добиться какого-то промежуточного успеха. Об этом 24 Каналу сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Достойно внимания Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"

Как отметил спикер, несмотря на то, что у украинских войск нет преимущества над врагом ни в средствах поражения, ни в живой силе, ВСУ успешно проводят оборонную операцию. Наши бойцы наносят врагу максимальные потери и даже контратакуют.

"За эти сутки было пройдено до 500 метров нашими подразделениями на определенных участках Бахмутского фронта", – подчеркнул Череватый.

Оккупанты уважают ВСУ

Российские захватчики активно готовятся к контрнаступлению ВСУ, строя фортификационные сооружения. Система траншей, взводных/ротных опорных пунктов построена.

Уже сейчас враг очень уважает украинские Силы обороны, украинского воина. Он понимает, что сейчас уже далеко позади все эти реляции о "поднимем бровь и что-нибудь захватим". Поэтому они серьезно готовятся,

– констатировал спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Всем военным российской армии раздали листовки, в которых говорится о том, что нужно быть готовыми к контрнаступлению. Мол, враг не будет о нем предупреждать.

Россияне сходят с ума

Сейчас идет самый тяжелый период обороны Бахмутского направления. Противник наносит невероятные удары разными средствами поражения, прежде всего – артиллерией, РСЗО, авиацией. В сущности, он сносит все, на чем можно держать оборону.

Наши военнослужащие проявляют чудеса не только мужества и выдержки, потому что вы видели все эти поражения фосфорными бомбами и разного типа боеприпасами, но еще и хитрости, сообразительности, военной изобретательности,

– подчеркнул Сергей Череватый.

Несмотря на то, что враг бесится и пытается не смотря ни на что взять этот город, ЗСУ умудряются в этой каменной пустыне давать ему отпор, не позволяя захватить город.

Последние потери врага