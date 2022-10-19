Отметим, что контрнаступление на Херсон развивается. Разведка предполагает, что город может быть освобожден из-под оккупации уже в ближайшее время. Также на это намекнул и украинский военный.

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Оккупант жалуется, что может оказаться в котле

Главное управление разведки Минобороны обнародовало очередной перехват разговора захватчика с девушкой. Оккупант жалуется, что может попасть в окружение.

Пока вот перестрелки какие-то. Нас в котел могут взять типа окружить. Такая новость пришла, что с этой стороны хотят обойти в Бериславль (Берислав – 24 канал). Если они Бериславль возьмут, то все – либо нам их "тушить", либо нам своим ходом переплывать по Днепру, чтобы выжить,

– жалуется россиянин.

Кроме того, он не понимает, почему никто не может разрушить переправу украинских защитников и они продолжают продвигаться.

"И они просто каждый день едут, едут в нашу сторону. Но сегодня как они пошли там – Боже мой! Ну, если сейчас наши войска не смогут их там удержать на правом фланге, можно считать, что мы в котле", – рассказывает девушке оккупант.

В ответ россиянка только засмеялась. По словам захватчика, он надеется, что через месяц их "точно не возьмут". Тогда он поедет домой, где уже не сможет оказаться в котле.

Смотрите перехват разговора оккупанта с девушкой:

Что происходит в Херсонской области: главное

Херсонский активист Владимир Молчанов заявил, что россияне бегут из отвоеванных населенных пунктов так, что ВСУ просто не успевают их догонять.

В то же время оккупационные власти региона заговорили о якобы "добровольном переселении" жителей. "Перемещение" запланировано и на временно оккупированных территориях Николаевщины.

Главный гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо пообещал, что "эвакуируемые" в Россию якобы получат сертификаты на жилье. Однако оккупанты действительно готовят принудительную депортацию целого города.

Кроме этого, глава Николаевской ОВА Виталий Ким недавно подчеркнул, что захватчики могут прибегнуть к провокациям и обстрелять Херсон.

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