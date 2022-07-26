Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подтвердила, что ВСУ ударили по трем мостам, что повлекло за собой проблемы с логистикой для россиян.
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Об ударах ВСУ по мостам на оккупированных территориях
На днях ВСУ нанесли удары по трем мостам на Херсонщине – Антоновском, Дарьевском и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС.
Наталья Гуменюк объяснила, что эти мосты принадлежат к логистическим маршрутам и транспортным магистралям, по которым враг поставлял свои резервы и запасы.
Эти мосты сейчас находятся под нашим огневым контролем. И на данном этапе это мощный сигнал для врага о том, что это только начало, а дальше они еще увидят наши действия и применение сил.
– заявила спикер.
Об успехах ВСУ в Херсонской области
По ее словам, у оперативного командования "Юг" ежедневно есть определенные успехи на оккупированных территориях, в частности, попадание в пункты боевых поставок, склады боекомплектов, командные пункты некоторых подразделений, опорные пункты и т.д.
"То, что мы предприняли мощные шаги вдоль линии фронта, это длительный процесс, и он продвигается достаточно успешно ", – добавила Гуменюк.
Ранее руководитель пресс-центра ОК "Юг" уже рассказала, что ВСУ держат под огневым контролем логистические маршруты врага в Херсонской области. По ее словам, оккупанты пытались скрыть подвоз боеприпасов под видом гуманитарных грузов.
"Но очень больших мощностей у них просто сейчас нет и нет возможности использовать те логистические пути, которые мы контролируем", – резюмировала Гуменюк.
Гуменюк о ситуации на Херсонщине и ракетном обстреле Одесской области:
ВСУ освобождают Херсонщину от оккупантов
- Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что ВСУ освободят Херсонщину до сентября. По его словам, на фронте наступил переломный момент в пользу ВСУ – украинские военные переходят от обороны к контрнаступлению.
- 19 июля ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Если этот мост взорвать, то оккупантам не будет как отступать, когда ВСУ будут выжимать их из Херсона.
- Именно поэтому россияне в спешке пытаются организовать так называемый "референдум". Представитель "администрации" оккупантов Владимир Рогов заявлял о приказе создать "избирательные комиссии".
- Президент Владимир Зеленский информировал, что ВСУ уверенно двигаются и прогоняют оккупантов в Херсонской области
- Наши войска фактически "перекрыли" поставки тяжелой техники россиян на правобережье Херсона. В Офисе Президента после удара по Антоновскому мосту посоветовали россиянам покинуть Херсон.