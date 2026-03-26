26 марта, 12:38
Контрнаступление на Юге: в ВСУ рассказали, сколько территории удалось вернуть

Сергей Попович
Основные тезисы
  • ВСУ освободили 9 населенных пунктов на Александровском направлении и восстановили контроль над 440 кв. км территории.
  • Потери врага составили 3676 человек, 13 ББМ, 141 автомобиль, 250 артиллерийских систем, 153 мото/квадро техники, 8 танков, 1283 БпЛА, и 140 пунктов управления БпЛА.

На Александровском направлении продолжается контрнаступательная операция ВСУ. Украинским защитникам удалось освободить уже 9 населенных пунктов и защитить 3.

Об этом рассказали в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Смотрите также Спасли Запорожье: как ВСУ обхитрили россиян на фронте и почему дальше может быть еще интереснее

Сколько территорий удалось освободить Силам обороны?

Вооруженные силы Украины продолжают операцию на Александровском направлении. Вжа удалось освободить 9 населенных пунктов (7 – в Днепропетровской области, 2 – в Запорожской области), еще 3 населенных пункта зачищены от противника.

Силы ДШВ и смежные подразделения восстановили контроль над около 440 квадратными километрами территории.

Потери врага составили:

  • Личного состава – 3676;
  • ББМ – 13;
  • Автомобильной техники – 141;
  • Артиллерийские системы – 250;
  • Мото/квадро техника – 153;
  • Танки – 8;
  • БпЛА типа "Крыло" – 1283;
  • Пункты управления БпЛА – 140.

Что Зеленский говорил об успехах украинских военных на Юге?

  • Выступая в британском парламенте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на момент 18 марта за 30 дней украинские войска вернули больше территорий, чем Россия захватила за этот период.

  • Он заявил, что Украина на 15 марта вернула контроль над 434 квадратными километрами и сорвала планы России на новое наступление.

  • В эфире 24 Канала руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук отметил, что согласно замыслу российских генералов именно из-за наличия большего человеческого ресурса можно было бы растянуть фронт настолько, чтобы ВСУ не могли накопить на критических направлениях ресурсы и резерв.