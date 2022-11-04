Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. Он также отметил, что никто не пойдет в ловушку, у ВСУ есть полный контроль за перемещением россиян.

Читайте также В ВСУ рассказали о событиях в Херсонской области и объяснили важность Снегиревки

Роман Свитан отметил, что те действия, которые предпринимают оккупационные власти, уже никак не совпадают с действиями военных. И, по его словам, мы можем говорить о потере коммуникации и контроля между гауляйтерами и российскими военными.

Россияне хотят отступать на левый берег Днепра

Российские военные планируют отступление, есть видение – отвод войск из крупных городов, выход на линии обороны. То есть, оккупанты будут обороняться столько, сколько смогут. В первую очередь, россияне будут заботиться об обороне Антоновского моста и Каховской ГЭС – это пути отступления.

– говорит Свитан.

По словам полковника, дальше все будет зависеть от многих факторов и от погоды также, с какой скоростью россияне будут убегать с правого на левый берег.

Вам может быть интересно – Сергей Гайдай о ситуации в Луганской области, детали освобождения: смотрите видео

"Сейчас мы на этапе таких действий, которые мы видели и в районе Изюма или Лимана – сейчас примерно такая же ситуация и на правом берегу Херсона", – убежден Свитан.

Сколько россиян на правом берегу Херсона

По словам Романа Свитана, на правом берегу примерно такое же количество россиян, как и в окружении Изюма. Тогда россияне сбежали за 2-3 дня, по моему мнению, примерно за то же время россияне пойдут и с правого берега.

Днепр – это уже линия обороны, которая в ширину достигает километра. Это достаточно мощная линия обороны, если россияне будут "окапываться" вдоль нее.

Роман Свитан военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса То, что оккупанты говорят о "серой зоне" на левом берегу в 15 километров, можно объяснить тем, что 15 километров - расстояние, на которое в среднем работает армейская полевая артиллерия. По всем признакам, россияне готовятся к обороне на левом берегу – это заметно.

Манипуляции россиян вокруг Херсона