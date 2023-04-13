Об этом в эфире 24 Канала заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил 4 составляющие, необходимые для успешных контрнаступательных действий Украины.

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Оружие, резервы, погода

Одной из первых составляющих Александр Мусиенко отметил наличие большого количества оружия и возможностей поражения в трех порядках. В частности, речь идет о дальности от 150 до 200 километров и возможности поражать тылы средней линии.

"Вот такое оружие нам очень нужно в большом количестве. Судя по поражениям, я могу сделать вывод, что такого количества у нас пока нет", – отметил эксперт.

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Кроме оружия, необходимы и человеческие резервы – это вторая составляющая, которую отметил спикер. Надо, чтобы все военные вернулись из учений из-за границы, где они находятся. И третий фактор – погодные условия, которые пока играют не в нашу пользу.

Истощение врага

Последнее, на чем акцентировал внимание Александр Мусиенко, это истощение врага до того момента, пока он не сможет вести наступательные действия. Собственно, это и происходит.

Эти вещи должны совпасть. Когда оно все сойдёт к одному целому, тогда и будет происходить наше контрнаступление. Возможно, на сегодняшний день каких-то элементов не хватает. Да, это погода и оружие. Владимир Зеленский недавно говорил, что мы еще ждем обещанной партнерами техники,

– сказал он.

Вероятные риски

Враг тоже понимает грядущие события и в свою очередь готовится к украинскому контрнаступлению, отметил эксперт. Он подчеркнул, что его действия могут усложнить работу украинских военных и это риск, который следует учитывать.

"Враг по некоторым направлениям создает обороне рубежи. Это подтверждает, что нужно больше средств поражения, оружия, чтобы сносить эти укрепления и давать дорогу нашим военным", – объяснил Мусиенко.

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