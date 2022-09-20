На этом сделал акцент советник Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что на успех контрнаступления ВСУ повлияет продвижение на Лиман. Если мы с этим справимся быстрее, то оккупанты потеряют север Луганской области.

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На фронте ведется гонка потенциалов

Движение идет и на левый берег, и в сторону Лимана. Такими темпами, в течение короткого промежутка времени Лиман может попасть в окружение или быть захваченным,

– подчеркнул Арестович.

Он отметил, что в случае захвата Лимана перед ВСУ открывается оперативное пространство к Сватово. А уже отвоевывание этого населенного пункта доставит большие трудности врагу. Они его ожидают на севере Луганской области, где и ведутся активные боевые действия.

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По словам Арестовича, на линии обороны – Сватово – Кременная – Нижняя Дуванка – продолжается гонка потенциалов. Здесь или ВСУ успеют быстрее расширить плацдарм на левом берегу. Или враг сможет усилить свои позиции, а также улучшить инженерные постройки. Но в последнем советник ОП не уверен. Связано это с тем, что у врага очень скромный ресурс остался.

Главное интрига сейчас у нас, если так посмотреть, – север Луганской области. Недолго россияне владели Белогоровкой, Верхнекаменским, Звановкой, Спорным,

– добавил он.

По предположениям Арестовича, там в ближайшее время должно происходить что-нибудь интересное. По словам советника ОП, плацдармы просто так не устанавливаются. Войска без причины рваться вперед не будут. Поэтому можно ожидать хороших известий с Луганской области.

У приспешников из псевдореспублик истерика

Размышления Арестовича не безосновательны. В Институте по изучению войны заметили, что приспешники из псевдореспублик стали переживать. Они призывают как можно скорее провести "референдум". Мол, это единственный способ гарантировать сохранение целостности захваченных территорий.

Но практика показывает, что аннексия еще ничего не значит. К примеру, россияне не реагировали активно на взрывы в Крыму. Заметим, что ранее в кремле гарантировали ответный удар, если какую-то активность зафиксируют на полуострове. А это значит, что враг дальше угроз не осмелится заходить.

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