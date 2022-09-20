На цьому зробив акцент радник Офісу Президента Олексій Арестович. Він зауважив, що на успіх контрнаступу ЗСУ вплине просування до Лиману. Якщо ми з цим впораємося швидше, то окупанти втратять північ Луганської області.

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На фронті ведеться гонка потенціалів

Рух іде і на лівий берег, і в сторону Лиману. Такими темпами, продовж короткого проміжку часу Лиман може потрапити в оточення або бути захопленим,

– наголосив Арестович.

Він зауважив, що в разі захоплення Лимана перед ЗСУ відкривається оперативний простір до Сватового. А вже відвоювання цього населеного пункту завдасть неабияких труднощів ворогові. Він їх зазнає на півночі Луганської області, де й ведуться активні бойові дії.

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За словами Арестовича, на лінії оборони – Сватове – Кремінна – Нижня Дуванка – триває гонка потенціалів. Тут або ЗСУ встигнуть швидше розширити плацдарм на лівому березі. Або ворог зможе підсилити свої позиції, а також покращити інженерні споруди. Але в останньому радник ОП не впевнений. Пов'язано це з тим, що у ворога надто скромний ресурс залишився.

Головне інтрига зараз у нас, якщо так глянути, – північ Луганської області. Недовго росіяни володіли Білогорівкою, Верхньокам’янським, Званівкою, Спірним,

– додав він.

За припущеннями Арестовича, там найближчим часом має відбуватися щось цікаве. За словами радника ОП, плацдарми просто так не встановлюються. Війська без причини рватися вперед не будуть. Тож можна очікувати на гарні звістки з Луганщини.

У маріонеток з псевдореспублік істерика

Міркування Арестовича не безпідставні. В Інституті з вивчення війни зауважили, що маріонетки з псевдореспублік почали переживати. Вони закликають якомога швидше провести "референдум". Мовляв, це єдиний спосіб гарантувати збереження цілісності захоплених територій.

Але практика показує, що анексія ще нічого не означає. До прикладу, росіяни не реагували активно на вибухи у Криму. Зауважимо, що раніше у кремлі гарантували удар у відповідь, якщо якусь активність зафіксують на півострові. А це означає, що ворог далі погроз не насмілиться заходити.

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