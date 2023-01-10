Как отметил в интервью 24 Канала генерал Бен Ходжес, бывший командующий американскими войсками в Европе, Генштаб ВСУ очень тщательно и взвешенно подошел к этому вопросу.

Важно Земля промерзла, пойдет тяжелая техника: в Луганской области ожидают оживления боевых действий

По словам Ходжеса, чтобы воплотить замысел о контрнаступлении ВСУ в жизнь, нужно выполнить несколько пунктов:

заблокировать российскую логистику, чтобы российские войска не имели возможности двигаться, не могли подвозить боеприпасы, нужно парализовать всю российскую транспортную систему. Это можно сделать из "Хаймарсов", дронов, с помощью ССО или партизан;

ослепить россиян. Чтобы их главное командование не могло принимать решения.

Ключ к началу успешной операции – это уничтожение логистики и руководства, по моему мнению. Конечно, нужно также подавить российскую противовоздушную оборону для того, чтобы украинские воздушные силы тоже могли поддерживать наземные операции.

– объяснил Ходжес.

Полное интервью с Беном Ходжесом читайте 11 января в 11:00 на 24 Канале.

Почему контрнаступление ВСУ замедлилось

Вооруженным Силам удалось перенять инициативу на поле боя летом 2022 года, ведь именно тогда началось молниеносное контрнаступление украинской армии на Харьковщину. Однако в последние месяцы темпы продвижения ВСУ существенно замедлились.

Но, как отмечают в The New York Times, это не катастрофа. Украинским военным, как и оккупантам, сейчас непросто вести эффективные наступательные операции из-за того, что осенние дожди превратили землю в грязь. Это подлинный вызов для боевой техники. Однако ситуация может измениться, если в ближайшее время земля замерзнет.