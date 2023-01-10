Не утихают разговоры о том, какой регион следующим будут деоккупировать наши воины и по каким направлениям могут проснуться захватчики. Как отмечают международные журналисты, на январь 2023 года темп боевых замедлился для обеих сторон.

Читайте также Что изменится в мировой политике в 2023: 5 прогнозов, которые важны для Украины

Нет признаков того, что Россия захватила Бахмут

Путинское военное командование начало кричать, что оккупантам удалось продвинуться под Бахмутом на Донетчине. Этот населенный пункт на протяжении многих месяцев пытались захватить захватчики, однако до сих пор нет оснований полагать, что им удалось приблизиться к победе.

Россия заявила о победах под Бахмутом, который они пытались захватить несколько месяцев. Но нет никаких признаков того, что окопанные украинские войска в ближайшее время покинут город,

– написали в NYT.

В то же время журналисты процитировали заявление заместителя министра обороны Украины Анна Маляр, которая констатировала, что ВСУ удается шаг за шагом освобождать украинские территории. Очевидно, чиновница имела в виду продвижение на Востоке, однако ее оценку можно применить, обсуждая ситуацию в целом.

Что усложняет ведение боевых действий

Украинским военным, как и оккупантам, сейчас непросто вести эффективные наступательные операции из-за того, что осенние дожди превратили землю в грязь. Это вызов для боевой техники. Однако ситуация может измениться, если земля замерзнет в ближайшее время.

Обе стороны сигнализировали о намерении совершить новые наступательные операции. В частности, Украина, которая стремится отвоевать все территории, захваченные Россией с 2014 года,

– подчеркнули аналитики.

Читайте также В Украину пришли морозы: в BBC проанализировали, как это повлияет на войну

Также в издании The New York Times отметили, что именно замедляет продвижение ВСУ, кроме погоды. Среди факторов:

относительно высокая плотность российских сил в Донбассе;

природный барьер, которым является река Днепр;

необходимость Украины сохранить и восстановить свои силы после ряда боев.

Обратите внимание! Эксперты констатируют, что и Украина, и Россия готовятся к году неутомимых боевых действий. Оккупанты могут начать свое наступление уже зимой, а основаниями для ВСУ продолжить продвижение и освобождение территорий является предоставление партнерами вооружения.

Напомним, руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай заметил, что вблизи Кременной продолжаются ожесточенные бои. Враг перекидывает в населенный пункт личный состав и технику, однако существенно "проседает" и вскоре может сделать еще один "жест доброй воли".