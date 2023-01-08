Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Павел Нарожный. Мощным элементом контрнаступления ВСУ был удар по Макеевке, где было уничтожено большое количество оккупантов.

Важно У Кременной – тяжелые бои, россияне понемногу "проседают", – Гайдай

Луганское направление

Нарожный рассказал, что на Луганском направлении контрнаступление возможно в сторону Кременной, за которой расположены Северодонецк и Лисичанск. За ними же Бахмут, Соледар – самые горячие точки фронта, которые можно будет отрезать от снабжения.

Я не думаю, что это направление пойдет дальше в наступление, потому что главная проблема, почему мы не можем наступать на Луганск, Донецк – там очень сильные поставки у россиян. Там граница с Россией, и они могут подвозить личный состав, продукты, боеприпасы очень легко,

– отметил военный эксперт.

Мелитопольское направление

Он продолжил, что контрнаступление на Мелитополь может перерезать российскую группировку на Юге. Тогда здесь у россиян останется одна линия поставок – из Крыма. Однако там россияне до сих пор ремонтируют крымский мост. Кроме того, наступление здесь позволит деоккупировать Энергодар, а значит и ЗАЭС.

"За Мелитополем расположен Бердянск. Это огромный морской порт. Это линия поставок для группировки, которая находится возле Мариуполя. То есть морем они могут поставлять и боеприпасы, и все, что им нужно. Поэтому 2 этих направления достаточно перспективны", - отметил Нарожный.

Ресурсы ВСУ

По его словам, в этих контрнаступлениях есть большое "но". Есть ли у ВСУ достаточно ресурса для контрнаступления. Главнокомандующий ВСУ говорил о необходимости бронетехники, артиллерии. Мы видим, что уже происходит фактически первая поставка танков Украине.

Нельзя говорить, что они удовлетворят потребности, которые есть в нашей армии, но очень сильно усилят ее. Это сделает ее еще мобильнее. Возможно, если будут поставки бронетехники, эти наступления станут принципиально возможными.

– подчеркнул военный эксперт.

Нарожный назвал преимущества каждого из 2 возможных направлений удара ВСУ: смотрите видео

Наступление на Мелитополь – более перспективное

Как он отметил, наступление на Мелитополь перспективнее. Там степи, где сможет быстро двигаться бронетехника. Нет зеленых насаждений, где могут обустроить свои позиции россияне. Кроме того, Мелитополь – это важный транспортный хаб россиян, даже важнее Донбасса.

"Энергодар, ЗАЭС – гораздо более важные для энергосистемы Украины в целом, это экономический драйвер этого наступления. Выход на Азовское море также очень важен. Когда мы дойдем до Бердянска, то сможем атаковать крымский мост не только со стороны Черного моря, но и со стороны Азовского моря", – подчеркнул Нарожный.

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