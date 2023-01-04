Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, россияне распространяют в телеграмм-каналах видеозаписи, на которых украинцы якобы сознаются в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

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Около 1 тысячи жителей Мелитополя побывали в плену россиян

Федоров подчеркнул, что не нужно верить таким видео. Ведь, вероятно, некоторые вещи сказаны по принуждению российских военных. По словам Федорова, за 10 месяцев оккупации около 1 тысячи мелитопольцев попали в плен врага.

Когда человека забирают в плен, то его заставляют говорить на камеру разные вещи. Поэтому когда мы видим в пабликах такие видео, то все сказанное на них не соответствует действительности,

– отметил мэр Мелитополя.

Федоров добавил, что россияне – мастера пропаганды и фейковых новостей. Распространяя такие видео, оккупанты пытаются запугать гражданское население на временно оккупированных территориях.

Иван Федоров рассказал, что происходит на оккупированной территории Запорожской области: смотрите видео

Оккупанты ищут украинских активистов и ограничивают свободу передвижения

Как отметил мэр Мелитополя, ситуация на временно оккупированной территории Запорожской области очень сложная. Захватчики активно усиливают террор против мирных жителей.

В частности, россияне недавно создали новый телеграмм-канал, с помощью которого пытаются выявить людей с проукраинской позицией. Также россияне "охотятся" на украинцев в закрытых телеграмм-каналах, которые создали жители временно оккупированных территорий.

Наши люди становятся мишенью для того, чтобы их заключили в тюрьму, забирали в комендатуру. Или же российские военные просто могут расправляться с ними,

– отметил Федоров.

Он добавил, что также оккупанты ограничивают свободу передвижения для гражданских. Перемещаться между населенными пунктами можно только со специальным пропуском, который нужно получить в комендатуре.

Как можно выехать с оккупированной территории Запорожской области

Как рассказал мэр Мелитополя, сейчас люди активно ищут возможность уехать с оккупированных территорий. В частности, причиной стали новости о планах россиян объявили новую волну мобилизации. Однако оккупанты ограничивают выезд.

В сентябре через Васильевку в Запорожье ежедневно выезжали около 1 тысячи человек. Постепенно эта цифра сокращалась. А за последние 3 недели через Васильевку смогли выехать только 3 человека,

– подчеркнул Федоров.

Он добавил, что сейчас существует 2 основных пути для эвакуации с оккупированной территории Запорожской области.

Первый вариант – выезжать через временно оккупированный Крым и затем через Россию в страны ЕС или Грузию. По словам Федорова, этот путь может занять до 5 дней. Также россияне на своей границе по непонятным причинам могут разворачивать автомобили украинцев.

Второй путь также пролегает через Крым. В таком случае люди доезжают до ближайшего аэропорта в России и оттуда отправляются самолетом в Молдову или Турцию.

Россияне используют фосфорные боеприпасы в Запорожье

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, расположенные неподалеку от оккупированных территорий. Как отметил Федоров, россияне используют все возможные боеприпасы и целенаправленно атакуют гражданское население. Главная цель таких действий – запугать гражданских.

В частности, российские военные обстреливают Гуляйполе Запорожской области фосфорными снарядами.

"Что касается фосфорных боеприпасов, то россияне используют их со 2-го месяца полномасштабного вторжения в наше государство и продолжают это делать ", – сказал мэр Мелитополя.

Важно! Фосфорные боеприпасы разрешены к применению только на военных объектах. Согласно Международной конвенции о конкретных видах обычного оружия, у населенных пунктов их применять нельзя.

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