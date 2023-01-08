Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Павло Нарожний. Потужним елементом контрнаступу ЗСУ був удар по Макіївці, де було знищено дуже багато окупантів.

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Луганський напрямок

Нарожний розповів, що на Луганському напрямку контрнаступу можливий у бік Кремінної, за якою розташовані Сєвєродонецьк і Лисичанськ. За ними ж Бахмут, Соледар – найгарячіші точки фронту, які можна буде відрізати від постачання.

Я не думаю, що цей напрямок піде далі в наступ, бо головна проблема, чому ми не можемо наступати на Луганськ, Донецьк – там дуже сильне постачання в росіян. Там кордон з Росією, і вони можуть підвозити особовий склад, продукти, боєприпаси дуже легко,

– зазначив військовий експерт.

Мелітопольський напрямок

Він продовжив, що контрнаступ на Мелітополь може перерізати російське угруповання на Півдні. Тоді тут у росіян залишиться одна лінія постачання – з Криму. Однак там росіяни досі ремонтують кримський міст. Крім того, наступ тут дасть можливість деокупувати Енергодар, а значить і ЗАЕС.

"За Мелітополем розташований Бердянськ. Це величезний морський порт. Це лінія постачання для угруповання, яке перебуває біля Маріуполя. Тобто, морем вони можуть постачати й боєприпаси, й усе, що їм потрібно. Тому 2 цих напрямки доволі перспективні", – зауважив Нарожний.

Ресурси ЗСУ

За його словами, у цих контрнаступах є велике "але". Чи є у ЗСУ достатньо ресурсу для контрнаступу. Головнокомандувач ЗСУ говорив про необхідність бронетехніки, артилерії. Ми бачимо, що вже відбувається фактично перше постачання танків Україні.

Не можна говорити, що вони задовольнять ті потреби, які є в нашої армії, але дуже сильно підсилить її. Це зробить її ще більш мобільною. Можливо, якщо будуть постачання бронетехніки, ці наступи стануть принципово можливими,

– наголосив військовий експерт.

Нарожний назвав переваги кожного з 2 можливих напрямків удару ЗСУ: дивіться відео

Наступ на Мелітополь – перспективніший

Як він зазначив, наступ на Мелітополь є перспективнішим. Там степи, де зможе швидко рухатись бронетехніка. Немає зелених насаджень, де можуть облаштувати свої позиції росіяни. Крім того, Мелітополь – це важливий транспортний хаб росіян, навіть важливіший за Донбас.

"Енергодар, ЗАЕС – набагато важливіші для енергосистеми України в цілому, це економічний драйвер цього наступу. Вихід на Азовське море також дуже важливий. Коли ми дійдемо до Бердянська, то зможемо атакувати кримський міст не тільки з боку Чорного моря, а і з боку Азовського моря", – підкреслив Нарожний.

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