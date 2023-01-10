Не вщухають розмови про те, який регіон наступним будуть деокуповувати наші вояки та на яких напрямках можуть прокинутися загарбники. Як зазначають міжнародні журналісти, станом на січень 2023 року темп бойових сповільнився для обох сторін.

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Немає ознак того, що Росія захопила Бахмут

Путінське військове командування почало кричати, що окупантам вдалось просунутись під Бахмутом на Донеччині. Цей населений пункт упродовж багатьох місяців намагалися захопити загарбники, однак досі немає підстав вважати, що їм вдалось наблизитись до перемоги.

Росія заявила про перемоги під Бахмутом, який вони намагалися захопити протягом кількох місяців. Але не має жодних ознак того, що окопані українські війська найближчим часом покинуть місто,

– написали в NYT.

Водночас журналісти процитували заяву заступниці міністра оборони України Ганна Маляр, яка констатувала, що ЗСУ вдається крок за кроком звільняти українські території. Очевидно чиновниця мала на увазі просування на Сході, однак її оцінку можна застосувати, обговорюючи ситуацію загалом.

Що ускладнює ведення бойових дій

Українським військовим, як і окупантам, зараз непросто вести ефективні наступальні операції через те, що осінні дощі перетворили землю на багнюку. Це справжній виклик для бойової техніки. Однак ситуація може змінитися, якщо земля замерзне найближчим часом.

Обидві сторони сигналізували про намір здійснити нові наступальні операції. Зокрема – Україна, яка прагне відвоювати всі території, захоплені Росією з 2014 року,

– наголосили аналітики.

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Також у виданні The New York Times зазначили, що саме уповільнює просування ЗСУ, окрім погоди. Серед чинників:

відносно висока щільність російських сил на Донбасі;

природний бар'єр, яким є річка Дніпро;

необхідність України зберегти та відновити свої сили після низки боїв.

Зверніть увагу! Експерти констатують, що і Україна, і Росія готуються до року невтомних бойових дій. Окупанти можуть розпочати свій наступ вже взимку, а підставами для ЗСУ продовжити просування та звільнення територій є надання партнерами озброєння.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зауважив, що поблизу Кремінної тривають запеклі бої. Ворог перекидає до населеного пункту особовий склад та техніку, однак суттєво "просідає" та невдовзі може вчинити ще один "жест доброї волі".