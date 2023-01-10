Як зазначив в інтерв'ю 24 Каналу генерал Бен Ходжес, колишній командувач американськими військами в Європі, Генштаб ЗСУ дуже ретельно і зважено підійшов до цього питання.

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За словами Ходжеса, аби втілити задум про контрнаступ ЗСУ в життя, потрібно виконати кілька пунктів:

заблокувати російську логістику, щоб російські війська не мали можливості рухатися, не могли підвозити боєприпаси, потрібно паралізувати усю російську транспортну систему. Це можна зробити з "Хаймарсів", дронів, з допомогою ССО чи партизанів;

осліпити росіян. Щоб їхнє головне командування не могло ухвалювати рішень.

Ключ до початку успішної операції – це знищення логістики та керівництва, на мою думку. Звісно, потрібно також подавити російську протиповітряну оборону, для того, щоб українські повітряні сили теж могли підтримувати наземні операції,

– пояснив Ходжес.

Повне інтерв'ю з Беном Ходжесом читайте 11 січня об 11:00 на 24 Каналі.

Чому контрнаступ ЗСУ сповільнився

Збройним Силам вдалось перейняти ініціативу на полі бою влітку 2022 року, адже саме тоді розпочався блискавичний контрнаступ української армії на Харківщину. Однак в останні місяці темпи просування ЗСУ суттєво сповільнилися.

Але, як зазначають у The New York Times, це не є катастрофою. Українським військовим, як і окупантам, зараз непросто вести ефективні наступальні операції через те, що осінні дощі перетворили землю на багнюку. Це справжній виклик для бойової техніки. Однак ситуація може змінитися, якщо найближчим часом земля замерзне.