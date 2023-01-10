Як зазначив в інтерв'ю 24 Каналу генерал Бен Ходжес, колишній командувач американськими військами в Європі, Генштаб ЗСУ дуже ретельно і зважено підійшов до цього питання.
Важливо Земля промерзла, піде важка техніка: на Луганщині очікують на пожвавлення бойових дій
За словами Ходжеса, аби втілити задум про контрнаступ ЗСУ в життя, потрібно виконати кілька пунктів:
- заблокувати російську логістику, щоб російські війська не мали можливості рухатися, не могли підвозити боєприпаси, потрібно паралізувати усю російську транспортну систему. Це можна зробити з "Хаймарсів", дронів, з допомогою ССО чи партизанів;
- осліпити росіян. Щоб їхнє головне командування не могло ухвалювати рішень.
Ключ до початку успішної операції – це знищення логістики та керівництва, на мою думку. Звісно, потрібно також подавити російську протиповітряну оборону, для того, щоб українські повітряні сили теж могли підтримувати наземні операції,
– пояснив Ходжес.
Чому контрнаступ ЗСУ сповільнився
Збройним Силам вдалось перейняти ініціативу на полі бою влітку 2022 року, адже саме тоді розпочався блискавичний контрнаступ української армії на Харківщину. Однак в останні місяці темпи просування ЗСУ суттєво сповільнилися.
Але, як зазначають у The New York Times, це не є катастрофою. Українським військовим, як і окупантам, зараз непросто вести ефективні наступальні операції через те, що осінні дощі перетворили землю на багнюку. Це справжній виклик для бойової техніки. Однак ситуація може змінитися, якщо найближчим часом земля замерзне.