Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, важно и дальше бить по враждебному тылу.

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"Кампания по деоккупации правобережья Херсонщины началась с ударов по тылам врага и нарушения его логистики. Это длилось более двух месяцев, а сама операция по продвижению войск – около 10 дней. И здесь так может быть", – отметил Мусиенко.

Несмотря на все сложности, сейчас логистические условия врага несколько лучше, чем были на Херсонщине. Они могут передвигаться из Мариуполя и Крыма. Однако это временно.

ВСУ еще не использовали все свои возможности

Российские резервы нужно не просто перемалывать – их нужно растягивать. Поскольку украинское командование может предусмотреть места перебазирования врага, у ВСУ есть возможность прервать его логистику прямо во время перемещения.

Однако оккупанты делают все возможное, чтобы предотвратить такой сценарий.

"Российское командование пытается сыграть на опережение, поэтому они активизируют боевые действия на Купянско-Лиманском направлении. Таким способом они пытаются сдержать украинское контрнаступление", – отметил Мусиенко.

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