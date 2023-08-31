Соответствующее заявление министр сделал во время визита в Толедо. Там он заявил, что критиковать медленное контрнаступление – это значит плевать в лицо украинского солдата. Наши воины каждый день жертвуют своей жизнью, продвигаясь вперед. Они освобождают километры украинской земли.

Обратите внимание За 700 километров, – Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия

Я посоветовал бы всем критикам заткнуться, приехать в Украину и постараться самим освободить хоть один квадратный сантиметр,

– эмоционально подчеркнул Кулеба.

"Украинцы снова превзошли ожидания"

Йенс Столтенберг – генсек НАТО – положительно оценил контрнаступление украинских героев. Он подчеркнул, что герои ВСУ постепенно завоевывают позиции и оттесняют российских окупантов. Идет яростная и тяжелая борьба. В то же время успехи украинских героев набирают обороты.

В первые дни полномасштабного вторжения эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель. В то же время, украинские герои уже освободили Север, Киев, Восток, Харьков, территорию на Юге, Херсон.

Столтенберг подчеркнул, что украинцы в очередной раз превысили ожидания. В частности, воины ВСУ прорвали первую линию обороны врага на Юге.