Відповідну заяву міністр зробив під час візиту до Толедо. Там він заявив, що критикувати повільний контрнаступ – це означає плювати в обличчя українського солдата. Наші воїни щодня жертвують своїм життям, просуваючись вперед. Вони звільняють кілометри української землі.

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Я порадив би всім критикам заткнутися, приїхати в Україну і постаратися самим звільнити один квадратний сантиметр,

– емоційно наголосив Кулеба.

"Українці знову перевершили очікування"

Єнс Столтенберг – генсек НАТО – позитивно оцінив контрнаступ українських героїв. Він наголосив, що герої ЗСУ поступово завойовують позиції та відтісняють російських окупантів. Триває запекла та важка боротьба. Водночас успіхи українських героїв набирають обертів.

У перші дні повномасштабного вторгнення експерти вважали, що Україна протримається лише декілька днів чи тижнів. Водночас українські герої вже звільнили Північ, Київ, Схід, Харків, територію на Півдні, Херсон.

Столтенберг наголосив, що українці вкотре перевищили очікування. Зокрема, воїни ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони ворога на Півдні.