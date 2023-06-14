Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, сейчас ВСУ выполняют тяжелую и хлопотную работу по продвижению вперед.
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Российские оккупанты заминировали и окопались на огромном количестве территории Запорожской области. Понятно, что эти линии обороны не просто пробивать.
Постепенно прорываем линии обороны врага
Как заметил Гетьман, основные силы российских оккупантов находятся непосредственно на линии фронта. А уже вглубь на 10-15-20 километров расположены резервные и тыловые части. Если удастся прорвать первые линии обороны, дальше будет гораздо легче.
Сейчас подавляющее число российских оккупантов находится именно на линии фронта и ведет боевые действия. Мы медленно прорываем 1 – 2 – 3 линию обороны. Когда удастся это сделать, мы выйдем на оперативное пространство. Там также будут заминированы поля, какие-то тыловые и резервные части. Но это уже не те силы. Двигаться мы будем гораздо быстрее,
– заметил Гетьман.
Поэтому сейчас нужно запастись терпением. Также не следует забывать регулярно поддерживать Вооруженные Силы Украины.
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По мнению Гетьмана, оперативное пространство с меньшим количеством российских войск появится после того, как ВСУ продвинутся на несколько километров вперед.
Там построены 1 – 2 – 3 линии обороны. Это – примерно 3 – 5 – 10 километров в глубину. Но на нуле в оккупантов сейчас практически все силы. Когда прорвем полностью линии обороны, то россияне должны посыпаться, судя по их мотивации и организации. Правильно говорят, что это – армия прошлого века,
– отметил Гетман.
Продвижение ВСУ: коротко
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина сейчас ведет и контрнаступательные, и оборонные действия. Однако никто не будет рассказывать, на какой стадии все находится.
- Наши защитники уже освободили такие населенные пункты, как Нескучное, Благодатное, Макаровка, Сторожево, Лобковое, Левадное и Новодаровка. Они находятся на границе Запорожской и Донецкой областей.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк неоднократно говорил, что не нужно воспринимать контрнаступление как одну короткую и масштабную операцию. Это будет сочетание разных процессов.