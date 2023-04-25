Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. По его словам, россияне терроризируют мирное население на прифронтовых территориях.
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Россияне готовятся обороняться
Аскад Ашурбеков объяснил, что уже больше месяца фактически враг застыл в состоянии глубокой обороны.
То есть все действия, которые он ведет, направлены на то, чтобы сдержать ВСУ или подготовиться к возможному контрнаступлению ВСУ,
– отметил он.
Такая тактика наблюдается по всей линии фронта, начиная от Малиновской общины, Буряковской, заканчивая Васильевской общиной – Каменское, Степногорск.
"Эти оборонные действия также сопровождаются постоянными обстрелами прифронтовых общин, гражданской инфраструктуры гражданских общин", – сообщил он.
По его словам, каждый день страдает Ореховым. Также враг прицельно ударил по Гуляйполю, разрушив гражданскую инфраструктуру.
Аскад Ашурбеков рассказал, как в Запорожской области оккупанты готовятся встречать ВСУ: смотрите видео
Россияне уничтожают все вокруг
Депутат Запорожского областного совета подчеркнул, что сейчас наблюдается тенденция к снижению интенсивности боевых действий. Однако россияне привлекают практически весь свой арсенал для террора Запорожского направления.
Враг наносит ракетные удары с самолетов, использует управляемые авиабомбы, ствольную артиллерию, РСЗО,
– подчеркнул он.
По его мнению, таким образом россияне пытаются помешать контрнаступлению ВСУ и обезопасить себя от большого количества украинских военных именно на прифронтовых территориях.
Впрочем, в результате таких действий окупантов существенно страдает гражданская инфраструктура.
"Если говорить о ключевых общинах – Орехов, Гуляйполе, то все, что выше первого этажа, разрушено ударами врага", – рассказал Ашурбеков.
Прицельно оккупанты разрушают детсады и школы, потому что думают, что там могут базироваться подразделения ВСУ.
Враг грабит украинцев в заключение
Аскад Ашурбеков объяснил, что с начала 2023 года Вооруженные силы окупантов накапливают живую силу на временно оккупированных территориях. Речь идет о Мелитополь, Бердянск, Токмак, Энергодар.
"Они увеличивают количество живой силы и ведут третью, четвертую линию обороны, роют окопы, думая, что это каким-то образом может сдержать ВСУ", – сообщил он.
По его словам, есть информация о том, что враг сам не верит в свои успешные оборонительные действия. Поэтому параллельно происходит подготовка к эвакуации, грабежам аграриев и культурному фонду.
Они стараются максимально это время использовать, чтобы пополнить материальные запасы и грабить украинских людей на временно оккупированных территориях,
– убежден депутат.
Так что паника у россиян все же есть.
Ситуация в Запорожской области: последние новости
- В Кирилловке над морем упал российский КА-52. Очевидцы предполагают, что пилот мог не справиться с управлением из-за туманной погоды.
- Стало известно, что к временно оккупированному Мелитополю оккупанты подогнали 40 автобусов. Очевидно, что они готовятся бежать из украинской земли.
- В Мелитополе также появляются призывы к эвакуации. Это хороший знак для Украины.