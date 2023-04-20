Российский КА-52, очевидно, утонул. Мэр Мелитополя Иван Федоров намекнул на инцидент, заметив, что оккупанты не зря рекламируют курортный сезон в Кирилловке.

Кстати ВСУ уничтожили наиболее боеспособную часть российской армии, – ГУР

Пляжи здесь так привлекательны, что не устоял даже рашистский вертолет – и с разгона так приземлился, что и части не соберешь. Да и пилот буквально потерял голову от красоты Азовского побережья,

– подчеркнул Федоров.

Также о падении вертолета сообщили в телеграмм-каналах.

Почему упал вертолет

Очевидцы рассказали, что 2 российских вертолета кружили над пляжем "Золотой берег". Погода была туманной, и один из пилотов не справился с управлением.

Далее вертолет "самоликвидировался", он упал в 500 метрах от берега. Второй вертолет кружил за другим, а затем улетел в сторону оккупированного Крыма.