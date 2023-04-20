Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что у россиян уже нет сил, которые в феврале 2022 года. Более того, в целом окупанты переходят к стратегической обороне, пишет 24 Канал.

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Хотя, по данным Юсова, враги пока еще могут планировать тактические операции и попытаться их реализовывать.

Что в разведке рассказали об уничтожении наиболее боеспособной части российской армии

Распиаренное "большое" зимнее наступление, которое долго анонсировалось, мы уже видим, что давно позади, поскольку очередные задачи врага провалены,

– заверил разведчик.

Андрей Юсов объяснил, что у оккупантов уже нет сил повторять те попытки, которые мы видели после 24 февраля 2022 года. Однако представитель украинской разведки пояснил, что:

"это не значит, что враг разбит или не несет опасности для Украины;"

есть большое количество живой силы, мобилизационный потенциал, значительное количество техники, пусть даже часто устаревшей".

Но самая боеспособная часть российской армии уничтожена в Украине. Уничтожил ее собственно Путин, послав в мясорубку,

– заявил Андрей Юсов.

Более того, он заверил, что наши Силы безопасности и обороны готовятся к освобождению украинской территории.

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