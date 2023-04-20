Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що у росіян вже немає тих сил, що у лютому 2022 року. Ба більше, в цілому окупанти переходять до стратегічної оборони, пише 24 Канал.
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Хоч, за даними Юсова, вороги наразі ще можуть планувати тактичні операції та спробувати їх реалізовувати.
Що у розвідці розповіли про знищення найбільш боєздатної частини російської армії
Розпіарений "великий" зимовий наступ, який довго анонсувався, ми вже бачимо, що давно позаду, оскільки чергові задачі ворога провалені,
– запевнив розвідник.
Андрій Юсов пояснив, що в окупантів наразі вже немає сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого 2022 року. Проте представник української розвідки пояснив, що:
- "це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України;
- є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, нехай навіть часто застарілої".
Але найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне Путін, пославши у м'ясорубку,
– заявив Андрій Юсов.
Ба більше, він запевнив, що наші Сили безпеки та оборони готуються до звільнення української території.
Важливо "Великий вибух" – чого Захід очікує від контрнаступу ЗСУ: що про Україну пишуть західні ЗМІ
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- 19 квітня Ганна Маляр заявила, що Збройні Сили України не оголошуватимуть про початок контрнаступу. Заступниця міністра оборони запевнила, що наступальні дії вже проводять.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що контрнаступ наших військових буде успішним. Проте додав, що війна не завершиться у 2023 році.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що зараз невідомо, коли буде контрнаступ Збройних Сил України. Проте, він пояснив, що це рішення буде виважене. Мовиться про те, що його ухвалять, відповідно до законів України.
- Олексій Данілов сказав: "Сьогодні ніхто не може сказати, чи буде контрнаступ завтра, післязавтра, через тиждень. Інші дати називають. Це рішення буде державницьке, виважене і буде ухвалене, відповідно до законів нашої держави".
- Також секретар РНБО запевняв, що про контрнаступ ЗСУ знають 5 людей: президент України, головнокомандувач ЗСУ, начальник Генштабу, міністр оборони, секретар Ради національної безпеки й оборони.