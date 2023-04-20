Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що у росіян вже немає тих сил, що у лютому 2022 року. Ба більше, в цілому окупанти переходять до стратегічної оборони, пише 24 Канал.

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Хоч, за даними Юсова, вороги наразі ще можуть планувати тактичні операції та спробувати їх реалізовувати.

Що у розвідці розповіли про знищення найбільш боєздатної частини російської армії

Розпіарений "великий" зимовий наступ, який довго анонсувався, ми вже бачимо, що давно позаду, оскільки чергові задачі ворога провалені,

– запевнив розвідник.

Андрій Юсов пояснив, що в окупантів наразі вже немає сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого 2022 року. Проте представник української розвідки пояснив, що:

"це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України;

є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, нехай навіть часто застарілої".

Але найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне Путін, пославши у м'ясорубку,

– заявив Андрій Юсов.

Ба більше, він запевнив, що наші Сили безпеки та оборони готуються до звільнення української території.

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