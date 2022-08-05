Однако средства дистанционного воздействия на противника могут являться действенной альтернативой. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.

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Дальнобойные РСЗО и артиллерия

У Украины есть дальнобойные реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия и дальнобойные высокоточные боеприпасы для артиллерии калибра 155 миллиметров. Эти средства, в частности, борются с системами ПВО противника, что обеспечивает возможность применения нашей авиации.

Жданов отметил, что на южнобугском направлении ВСУ начали активно использовать штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Наша авиация работает. Не так много, как бы нам хотелось, но сегодня она наносит поражение противнику и его войскам,

– подчеркнул военный эксперт.

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