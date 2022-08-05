Однако средства дистанционного воздействия на противника могут являться действенной альтернативой. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.
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Дальнобойные РСЗО и артиллерия
У Украины есть дальнобойные реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия и дальнобойные высокоточные боеприпасы для артиллерии калибра 155 миллиметров. Эти средства, в частности, борются с системами ПВО противника, что обеспечивает возможность применения нашей авиации.
Жданов отметил, что на южнобугском направлении ВСУ начали активно использовать штурмовую и бомбардировочную авиацию.
Наша авиация работает. Не так много, как бы нам хотелось, но сегодня она наносит поражение противнику и его войскам,
– подчеркнул военный эксперт.
Контрнаступление ВСУ: что известно
- Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов ранее заявлял, что все действия ВСУ по уничтожению мостов и складов боеприпасов российских оккупантов – это подготовка к нашему контрнаступлению.
- В вашингтонском Институте изучения войны отметили, что украинская армия или уже начала идти в контрнаступление или активно к нему готовится. Кроме того, российские оккупанты начали опрокидывание своих войск по территории Украины. Поэтому Вооруженные Силы Украины могут начать контрнаступление в Харьковской области. Речь идет об Изюмском направлении.
- В рамках подготовки к контрнаступлению наши бойцы эффективно используют новейшее оружие, предоставленное иностранными партнерами. Так, ВСУ решительно повредили по меньшей мере 3 моста через реку Днепр, которые были стратегически важными для россиян. Теперь у оккупантов есть сложности с поставкой оружия на оккупированные территории.
- По мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, в ближайший месяц сможем увидеть серьезное контрнаступление наших военных. Он подчеркнул, что подразделения ВСУ постепенно, но регулярно продвигаются вперед.
- российские оккупанты стягивают на Юг свои войска, ведь ВСУ успешно наступают. Успех в этом направлении может полностью переломить ход войны.
Жданов: контрнаступление началось, у путина нет аргументов, сделки за спиной россии – смотрите видео