Однак засоби дистанційного впливу на противника можуть бути дієвою альтернативою. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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Далекобійні РСЗВ та артилерія

Україна має далекобійні реактивні системи залпового вогню, далекобійну артилерію та далекобійні високоточні боєприпаси для артилерії калібру 155 міліметрів. Ці засоби, зокрема, борються з системами ППО противника, що забезпечує можливість застосувати нашу авіацію.

Жданов зауважив, що на південнобузькому напрямку ЗСУ почали активно використовувати штурмову та бомбардувальну авіацію.

Наша авіація працює. Не так багато, як би нам хотілося, але сьогодні вона наносить ураження противнику і його військам,

– наголосив військовий експерт.

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