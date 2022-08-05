Однак засоби дистанційного впливу на противника можуть бути дієвою альтернативою. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.
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Далекобійні РСЗВ та артилерія
Україна має далекобійні реактивні системи залпового вогню, далекобійну артилерію та далекобійні високоточні боєприпаси для артилерії калібру 155 міліметрів. Ці засоби, зокрема, борються з системами ППО противника, що забезпечує можливість застосувати нашу авіацію.
Жданов зауважив, що на південнобузькому напрямку ЗСУ почали активно використовувати штурмову та бомбардувальну авіацію.
Наша авіація працює. Не так багато, як би нам хотілося, але сьогодні вона наносить ураження противнику і його військам,
– наголосив військовий експерт.
Контрнаступ ЗСУ: що відомо
- Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов раніше заявляв, що усі дії ЗСУ зі знищення мостів та складів боєприпасів російських окупантів – це підготовка до нашого контрнаступу.
- У вашингтонському Інституті вивченні війни зауважили, що українська армія або вже почала йти в контрнаступ або активно до нього готується. Крім того, російські окупанти почали перекидання своїх військ по території України. Тому Збройні Сили України можуть почати контрнаступ на Харківщині. Мовиться про Ізюмський напрямок.
- У межах підготовки до контрнаступу наші бійці ефективно використовують новітню зброю, яку надали іноземні партнери. Так, ЗСУ рішуче пошкодили щонайменше 3 мости через річку Дніпро, які були стратегічно важливими для росіян. Тепер в окупантів є складнощі з постачанням зброї на окуповані території.
- На думку ексспівробітника СБУ Івана Ступака, в найближчий місяць зможемо побачити серйозний контрнаступ наших військових. Він наголосив, що підрозділи ЗСУ поступово, але регулярно просуваються вперед.
- російські окупанти стягують на Південь свої війська, адже ЗСУ успішно наступають. Успіх на цьому напрямку може повністю переломити хід війни.
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