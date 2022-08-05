Ні росіяни, ні ми не протягнемо тривалу "гарячу" фазу. Про це заявив генерал-майор Дмитро Марченко.

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Я дуже рідко беруся прогнозувати, але довго вона не буде. Ні вони, ні ми довго не потягнемо. Саме гаряча фаза закінчиться до кінця року однозначно,

– заявив Марченко.

Коли Україна звільнить свої території

На думку Марченка, на звільнення тимчасово захоплених територій, зокрема на Півдні, впливають кілька чинників. Зокрема, постачання обіцяної партнерами зброї.

Натомість Марченко переконаний, що тактика окупантів на Півдні не зміниться. Загарбники збираються за старим планом наступати на Миколаїв, але успіхів вони не матимуть. Тому генерал заспокоює: боятись не треба.

"Вони теж бояться, треба чинити спротив. Будемо їх бити та виганяти, це наша земля, ми нікого не боїмося і нікого сюди не пускатимемо", – підсумував Марченко.

Інші заяви Марченка

Генерал-майор Марченко до квітня він керував обороню Миколаєва. Тепер же він виконуватиме розширені задачі, напередодні командир повернувся до міста.

Марченко має координувати та посилювати роботу партизанів на тимчасово окупованих територіях, зокрема й у Херсонській області. Раніше він запевняв, що з окупованими територіями підтримують тісний зв'язок. В Херсоні є люди, які "сховали зброю та чекають на сигнал".

Наприкінці червня генерал-майор наголошував, що зараз зупиняти війну в жодному разі не можна. Українська армія набрала темп. Якби у ЗСУ було достатньо техніки, то вони б вже вигнали окупантів з Криму. Звільнення півострова, за словами військового, неминуче.

Крім того, Марченко наголошував, що ЗСУ битимуть росіян з двох сторін при звільненні Херсона. Він також виступав за руйнування Кримського мосту.

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