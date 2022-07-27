За словами начальника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, Марченко прибув до Миколаєва для посилення взаємодії ЗСУ та ОВА. Про це він розповів під час онлайн-брифінгу в Українському медіацентрі.

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Крім того, Марченко має координувати та посилювати роботу партизанів на тимчасово окупованих територіях, зокрема й у Херсонській області.

Більше розповідати не буду, але є в нього завдання, які він виконуватиме на території Миколаївської та Херсонської областей,

– сказав Віталій Кім.

Зверніть увагу! Дмитро Марченко керував обороною Миколаєва з 25 лютого до початку квітня.

Що каже Марченко про війну

Наприкінці червня генерал-майор Дмитро Марченко казав, що зараз зупиняти війну в жодному разі не можна. Збройні Сили України набрали темп і мають величезне бажання. Якби у ЗСУ було достатньо техніки, то вони б вже вигнали окупантів з Криму.

Генерал-майор розповів, що з тимчасово окупованими територіями підтримують тісний зв'язок. В Херсоні, зазначив Марченко, є люди, які "сховали зброю та чекають на сигнал". На думку військового, звільняти Херсонщину будуть одразу з двох боків.

Ніхто не збирається здавати, і ніхто не збирається їх залишати. Якщо у когось пробігають думки, а давайте на цьому зупинимо війну – ні, це наша країна, це наші землі!

– наголосив Марченко.

Щоправда, на Херсонщині українська армія справді втратила час і це дозволило росіянам закріпитись. Наразі там працюють злагоджені підрозділи ЗСУ, які завдають ударів по необхідних точках.

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