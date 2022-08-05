Про це 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник. Він наголосив, що Південь України часто називають "ключем" до завершення війни росії проти України.

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За його словами, хороша стратегічна передумова для посування лінії вогневого ураження впритул до кримського перешийка станеться, якщо ЗСУ вдасться:

звільнити правий берег Дніпра,

опустити вниз оперативну лінію на Запоріжжі, зокрема відбити Нову Каховку,

взяти в облогу Херсон тощо.

"Ми вже маємо достатню кількість західного артилерійського озброєння, і найголовніше РСЗВ HIMARS та MLRS 270. Ця зброя показала свою ефективність у використанні українців", – сказав експерт.

Петро Черник наголосив, що якщо вдасться ці лінії посунути, то тоді дійсно досяжність тими боєприпасами, які ми маємо, ставить під загрозу кримський перешийок, яким зараз забезпечується значна частина окупантів не лише на Півдні, а й на Сході.

На його думку, це дійсно покращить наші позиції та передмови.

Якщо це станеться, у противника залишиться лиш одна серйозна "артерія" – кордон Луганської області. А це зовсім інша історія в частині загального протистояння,

– наголосив він.

Військовий експерт зауважив, що він виступає проти того, щоб брати Херсон штурмом.

"Все через те, що це місто може стати "другий Маріуполем чи Сєвєродонецьком". Ми там понесли значні втрати, при тому, що оборонялися, а не наступали", – сказав він.

Черник зазначив, що брати штурмом міську забудову – це потенційно кратні втрати.

Наш ворог підлий і він буде будувати "живі щити" та окопуватись у міській зоні тощо. Це найгірший сценарій і штурмувати таке величезне місто, на мій погляд, недоречно. А облога та виснаження противника рано чи пізно зробить свою роботу. Зневоднені люди воювати не можуть,

– відповів експерт.

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До слова, біля окупованої росіянами Нової Каховки знову чути вибухи. Херсонський активіст пояснив, що там поруч є селище міського типу Нова Маячка, де окупанти розмістили ще одну цілу армію у своєму оперативному тилу на лівому березі.