Завдання №1
Це багато разів озвучувалося у вищих ешелонах влади. В тому числі про це говорила і людина військова. Маю на увазі керівника ГУР Кирила Буданова з його словами про військове повернення всіх без винятку територій.
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Тут річ у тім, що південь у нас є ключовим у всій цій війні. Зараз важливо звільнити південь. А далі вже піде повернення і всіх інших територій. Все залежить від наших військово-технічних спроможностей.
Ми не можемо зазирнути у майбутнє та щось "навангувати". Дуже вже невдячна це справа. Однак починати потрібно саме з півдня. Це ключ до перемоги.
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Математика Перемоги
Комбатанти, ті, хто на фронті зі зброєю в руках ведуть наступальні дії – це завжди 30% від сукупної кількості Збройних Сил, приблизно.
Крім того, маємо ще охоронців об'єктів у тилах і так далі. Таким чином структуровані будь-які Збройні Сили. Тому не треба думати, що якщо говорять про 700 тисяч чи мільйон армійців, то всі вони підуть в атаку.
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