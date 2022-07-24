Завдання №1

Це багато разів озвучувалося у вищих ешелонах влади. В тому числі про це говорила і людина військова. Маю на увазі керівника ГУР Кирила Буданова з його словами про військове повернення всіх без винятку територій.

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Тут річ у тім, що південь у нас є ключовим у всій цій війні. Зараз важливо звільнити південь. А далі вже піде повернення і всіх інших територій. Все залежить від наших військово-технічних спроможностей.

Ми не можемо зазирнути у майбутнє та щось "навангувати". Дуже вже невдячна це справа. Однак починати потрібно саме з півдня. Це ключ до перемоги.

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Математика Перемоги

Комбатанти, ті, хто на фронті зі зброєю в руках ведуть наступальні дії – це завжди 30% від сукупної кількості Збройних Сил, приблизно.

Тобто, якщо, припустимо, у нас є рівно мільйон солдатів, то в перерахунку на суто бойові частини вийде 300 тисяч. Решта 700 тисяч покликані забезпечувати трьохсоттисячне бойове угруповання. Сюди віднесемо логістів, кухарів, військових бюрократів(відділ кадрів, військкомат, тощо).

Крім того, маємо ще охоронців об'єктів у тилах і так далі. Таким чином структуровані будь-які Збройні Сили. Тому не треба думати, що якщо говорять про 700 тисяч чи мільйон армійців, то всі вони підуть в атаку.

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